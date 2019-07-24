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18:46   24 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Денисова скорректировала заявление о судьбе арестованных в РФ украинских моряков

Денисова скорректировала заявление о судьбе арестованных в РФ украинских моряков

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в среду, 24 июля, скорректировала заявление о судьбе арестованных в РФ украинских моряков и отметила, что ведутся переговоры, но о конкретных договоренностях, о которых она же заявляла ранее, уже не упомянула. Сначала украинский омбудсмен сказала, что Киев и Москва достигли договоренности по возвращению моряков, которых арестовали в РФ за нарушение государственной границы. 

Однако через несколько часов Денисова опровергла это утверждение, потому что о официального подтверждения с российской стороны еще не приходило. По ее словам, российские следственные органы не принимали решений относительно моряков, поэтому «последние документы» еще не оформляются. Переговоры о возвращении украинских моряков на родину в рамках выполнения решения международного трибунала ООН по морскому праву продолжаются.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #моряки #денисова

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