Денисова скорректировала заявление о судьбе арестованных в РФ украинских моряков

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в среду, 24 июля, скорректировала заявление о судьбе арестованных в РФ украинских моряков и отметила, что ведутся переговоры, но о конкретных договоренностях, о которых она же заявляла ранее, уже не упомянула. Сначала украинский омбудсмен сказала, что Киев и Москва достигли договоренности по возвращению моряков, которых арестовали в РФ за нарушение государственной границы.

Однако через несколько часов Денисова опровергла это утверждение, потому что о официального подтверждения с российской стороны еще не приходило. По ее словам, российские следственные органы не принимали решений относительно моряков, поэтому «последние документы» еще не оформляются. Переговоры о возвращении украинских моряков на родину в рамках выполнения решения международного трибунала ООН по морскому праву продолжаются.