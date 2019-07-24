Минобороны и Федеральное казначейство расширят взаимодействие

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду, 24 июля, встретился с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным. По данным департамента информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства, Минобороны и ФК РФ расширят взаимодействие в ходе финансовых ревизий в войсках. Соответствующий совместный приказ подписали Сергей Шойгу и Роман Артюхин.

«Документ, который мы сегодня подписываем, усилит наши возможности, возможности наших подчиненных в выполнении работы», — сказал глава МО РФ на церемонии.

Сергей Шойгу убежден, что совместными усилиями Минобороны и ФК РФ получится создать уникальную систему контроля над выполнением государственного оборонного заказа. По его словам, уже разработали методики и приняли закон, который с каждым годом совершенствуется. Министр отметил, что военное ведомство имеет «очень серьезную реальную отдачу от внедрения этого закона».

«Он удачный и успешный», — добавил Шойгу.

Сотрудничество министерства обороны и Федерального казначейства «крайне эффективно и важно» и не только для МО РФ, но и для всей России, резюмировал Сергей Шойгу.

Ранее глава Минобороны сообщал, что до конца 2019 года в войска поступит свыше трех тысяч нового и порядка полутора тысяч отремонтированного и модернизированного вооружения.

В ходе коллегии МО РФ по вопросам реализации гособоронзаказа Шойгу говорил, что воинские части постоянной готовности обеспечат оружием и военной техникой на 98,6 процента, в том числе современным — на 67,8 процента, а исправность парка поддержат не ниже 93,8 процента.

По словам Шойгу, заключили более трех тысяч государственных контрактов, что составляет около 90 процентов от объема предусмотренных средств. Министр подчеркивал важность результатов конкурсов, анализа цен на продукцию и возможностей предприятий выполнять обязательства.