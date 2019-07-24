Член американского конгресса от штата Техас Луи Гомерт обвинил экс-спецпрокурора США Роберта Мюллера в сговоре против действующего лидера страны Дональда Трампа. Об этом он заявил во время слушаний в здании парламента с участием бывшего специального прокурора Соединенных Штатов.

«Заместитель начальника отдела контрразведки ФБР Питер Страк ненавидит Трампа, вы знали об этом? Поэтому вы позвали его в свою команду? Вы не отвечаете на мой вопрос! Вы не доказали связь между людьми Трампа и русскими, так?», — отметил Гомерт.

Мюллер на это просто промолчал, но ответил на последний вопрос конгрессмена, подтвердив, что не смог найти доказательств «сговора» Трампа с РФ. Гомерт также обвинил Мюллера в сговоре для свержения Трампа.

Напомним, американский спецпрокурор инициировал расследование о якобы вмешательстве Москвы в выборы американского президента. Оно длилось почти два года, но в результате Мюллер так и не смог обнаружить какие-либо подтверждения «вмешательства» в выборы в США. Он также не смог представить доказательств «сговора» между российской стороной и предвыборным штабом Трампа.

РФ неоднократно опровергала обвинения политиков из Вашингтона во «вмешательстве», подчеркивая полное отсутствие фактов. Эти обвинения не раз опровергал и сам глава Белого дома, называя расследование Мюллера «охотой на ведьм». Он сообщал, что провальное расследование обошлось простым американским налогоплательщикам в 30 миллионов долларов.

Позднее бывший помощник министра финансов Соединенных Штатов Пол Крейг Робертс сообщил, что Мюллера нужно арестовать за сговор, целью которого было свержение Трампа.

Также спецпрокурор Мюллер и генпрокурор Уильям Барр безосновательно обвинили российскую компанию «Конкорд» все в том же пресловутом «вмешательстве». Вскоре компания обратилась в американский суд, требуя привлечь Мюллера и Барра к уголовной ответственности за нарушение правил Уголовного кодекса округа Колумбия. Суд запретил им разглашать какие-либо данные относительно компании.