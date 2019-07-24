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18:08   24 Июля 2019
Россия

Поклонская рассказала, чем займется на новом месте работы

Поклонская рассказала, чем займется на новом месте работы

Депутат Госдумы Наталья Поклонская на новом месте работы — в комитете Госдумы по международным отношениям — планирует заниматься гуманитарными вопросами. На пресс-конференции экс-прокурор Крыма сообщила, что уходит с поста зампреда антикоррупционного комитета. 

«Уже сейчас веду деятельность в международном направлении: езжу на протяжении месяцев четырех в Сирийскую республику, перевожу раненных детей. Моя миссия — исключительно гуманитарные вопросы. Я ездила в Сербию — дипломатическая поездка — участвовала в переговорах, посещаю ЛНР и ДНР. Буду развивать эти направления и надеюсь на благоразумность западных коллег», — рассказала Поклонская. 

При этом Наталья Владимировна не стала рассказывать, как будет поступать, если ее не будут пускать на некоторые международные международные мероприятия (Поклонская с 2014 года находится под санкциями), но заверила, что у нее всегда есть «план Б».  

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Автор: Олег Королев
#россия #госдума #днр #политика #поклонская

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