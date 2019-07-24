Покрас Лампас счел представителей РПЦ некомпетентными в вопросах искусства

Представители Екатеринбургской епархии должны войти в жюри конкурса Stenograffia. Такое мнение высказали организаторы мероприятия во время обсуждения с РПЦ темы христианской символики в современном искусстве. Обе стороны не смогли обойти стороной недавнее произведение Арсения Пыженкова, более известного как художник Покрас Лампас.

Корреспондент «Политики Сегодня» связался с каллиграфутуристом и обсудил инициативу организаторов Stenograffia. Художник к перспективе согласовывать свои работы с епархией отнесся прохладно.

«Если мы говорим о вопросах культуры, то культурные проекты должны оценивать люди компетентные в этой области. Если мы говорим о религии, то все, что ее касается должны оценивать люди, причастные к ней. Если мы говорим об общественном пространстве, то вопросы, касающиеся общественных пространств должны оценивать люди компетентные в этом», — говорит Лампас.

Покрас Лампас уверен, что собирать экспертную группу нужно в тех случаях, когда произведение искусства затрагивает несколько сфер общественной жизни. Например, если уличный художник захочет расписать стену старого дома, он должен согласовать работу в первую очередь с жильцами.

«Но это касается отдельных работ. Поэтому каждый претендент имеет свою систему оценки и мнений того, кто привлекается в эту группу», — считает каллиграф.

Стрит-арт, по мнению Лампаса — это уличное явление, что видно из этимологии слова, которое не должно согласовываться с какими-либо инстанциями. Однако, что касается проектов для городской среды или паблик-арта, то здесь необходимо экспертное мнение, поскольку объект становится частью городского ландшафта и городской навигации.

«Тогда процесс согласования идет по совершенно разным инстанциям», — подчеркнул художник, добавив, что вопросы искусства всегда должны оцениваться в контексте искусства.

Работа Покраса Лампаса «Супрематический крест», появившаяся на одной из площадей Екатеринбурга в рамках фестиваля Stenograffia, недавно взбудоражила соцсети. Да так, что ее чуть не залили гудроном из-за религиозного подтекста. Которого не было, уверяет Лампас.

«Если говорить о конкретно моей работе, то она связана с историей нашего супрематизма — это явление искусства, которому уже больше сотни лет. Каземир Малевич находится во всех мировых музеях, российских музеях: можно найти его работы в Третьяковской галерее, в Главном штабе. Не имеет смысла рассказывать, что такое история русского авангарда», — заметил Покрас Лампас.

Резюмируя, художник отметил, что «Супрематический крест» имеет отсылку к работам и манифестам Малевича, а потому рассматривать подобные проекты с точки зрения религии некомпетентно. Ведь великий новатор когда-то постулировал, что философия суперматизма дерзает думать о том, что Искусство, бывшее до сих пор на услугах оформления религиозных идей и государственных, сможет выстроить мир Искусства как мир ощущений и оформить свое производство в тех отношениях, которые будут проистекать из его мироощущения.