На муниципальные выборы в Петербурге зарегистрировались более двух тысяч оппозиционеров

На выборы в муниципальные образования Санкт-Петербурга зарегистрированы на сегодняшний день 2083 кандидата, еще несколько сотен ожидают решений избиркомов муниципальных образований (ИКМО) и судов.

«Петербургский дневник» отмечает, что, по приблизительным данным, удостоверения смогли получить 321 кандидат от партии «Яблоко», 409 при поддержке штаба «Объединенных демократов», 420 от ЛДПР, 321 от КПРФ. Кроме того, смогли зарегистрироваться 397 кандидатов от «Справедливой России», 280 кандидатов от «Партии Роста» также прошли регистрацию.

Регистрацию подавляющего большинства оппозиционных кандидатов подтверждают и сами «Объединенные демократы»

Завершается важный этап — выдвижение кандидатов в муниципальные депутаты. Подводим первые итоги. От нашего проекта получили помощь 509 кандидатов, которые подали документы на выдвижение. 409 из них успешно зарегистрированы и примут участие в выборах. pic.twitter.com/Y6GvttGwkD — Объединённые Демократы (@od_spb) July 24, 2019

Партия «Единая Россия» зарегистрировала на петербургские выборы 1384 кандидата. Вместе с самовыдвиженцами общее число зарегистрированных кандидатов уже превышает цифру 4700 человек.

При этом вопрос о регистрации еще порядка 100 кандидатов от ЛДПР сейчас находится в «подвешенном состоянии», 133 члена партии сейчас ожидают решений ИКМО, еще 18 оспаривают уже вынесенные решения в судах.

Местный избирком уже отменил 170 решений ИКМО об отказе в регистрации, зарегистрировал 55 кандидатов. Помимо того, по делам 115 кандидатов обязала муниципальные комиссии рассмотреть их снова, так как доводы при первом отказе не были удовлетворительными.

В настоящее время в Северной столице идет кампания по выборам депутатов местного самоуправления в 110 из 111 муниципальных советов. На кону более полутора тысяч депутатских мандатов. Выборы состоятся 8 сентября этого года в единый день голосования.