Американский конгресс обвинил Мюллера во лжи и нарушении законности

Член Конгресса США от штата Техас Джон Рэтклифф обвинил экс-спецпрокурора Роберта Мюллера во лжи и нарушении законности. Соответствующее заявление он сделал в ходе слушаний в парламенте с участием бывшего специального прокурора.

Расследование Мюллера велось с грубыми нарушениями всех юридических процедур, сообщил конгрессмен, добавив, что Мюллер пытался выдвинуть ложные обвинения в отношении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«Мюллер написал 180 страниц, но не вынес никаких решений и не предъявил обвинений. Вы, Мюллер, написали 198 страниц отчета о недоказанных преступлениях. Вы нарушили все священные принципы прокурорской деятельности, не предоставив анализа. Согласно законам, этот доклад вообще было нельзя публиковать, он нарушает все принципы, включая презумпции невиновности», — заметил Рэтклифф.

Экс-спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимался провалившимся расследованием так называемого «российского дела о вмешательстве в президентские выборы в США», выступает во вторник, 24 июля в американском Конгрессе. Он отвечает на вопросы юридического комитета и комитета по разведке.

Американские СМИ полагают, бывший специальный прокурор разочарует конгрессменов и повторит лишь то, что уже было сказано. В самом начале выступления Мюллер признал ангажированность своего расследования.

«Я старался быть максимально объективным. И сделать расследование открытым. В мае 2017 года приступил к расследованию. Мы хотели выявить связь между русским правительством и людьми республиканцев», - заявил он.

Он также отметил, что в ходе расследования выяснилось, что люди Дональда Трампа не взаимодействовали с правительством РФ.

Сам глава Белого дома неоднократно подчеркивал, что завершившееся расследование спецпрокурора США является «охотой на ведьм», подчеркивая, что никогда не состоял ни в каком сговоре с российской стороной. Москва также неоднократно опровергала обвинения в попытках оказать влияние на исход выборов в США.

Мюллеру и генпрокурору Уильяму Барру тем временем удалось избежать уголовной ответственности за досудебное оглашение материалов дела компании «Конкорд», которую в Вашингтоне пытались обвинить во вмешательстве в выборы 2016 года, что успехом однако не увенчалось.

Результатом долгих поисков «российского следа», на которое было потрачено 30 миллионов долларов американских налогоплательщиков, стал отчет, изложенный на 448-и страницах, не содержащий никакой новой информации. Согласно документу, офис спецпрокурора не обнаружил никаких доказательств связей Трампа или его окружения с Россией.

В итоге Мюллер спешно покинул свой пост после требования «Конкорда» привлечь его к ответственности за голословные обвинения.