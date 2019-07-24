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17:19   24 Июля 2019
Россия

Хоккейный турнир «Кубок Союза десантников России» прошел в Петербурге

Хоккейный турнир «Кубок Союза десантников России» прошел в Петербурге

Первый хоккейный турнир «Кубок Союза десантников России» прошел в Петербурге на малой арене спорткомплекса «Юбилейный» 21 июля. Игра была посвящена 89-й годовщине создания Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Соревнования учредил Всероссийский Союз общественных объединений ветеранов десантных войск. В турнире поучаствовали игроки сборной Петербургской хоккейной лиги, команд «Легенда» «Ленпроект» и «Варяг». На церемонии открытия игр присутствовали замглавы Комитета по физической культуре и спорту Марина Кежаева, глава «Союза десантников России», Герой СССР, генерал-полковник Валерий Востротин, чемпион мира 2014 года Сергей Бобровский, а также бывший игрок российской сборной по хоккею Кирилл Сафронов.

Как пишет газета «Петербургский дневник», почетную награду выиграли хоккеисты сборной хоккейной лиги, серебряные медали завоевала команда «Легенда», а боронза досталась «Ленпроекту».

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #вдв #хоккей

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