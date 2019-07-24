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16:48   24 Июля 2019
Россия

Мосгорсуд продлил арест «вору в законе» Шишкану

Мосгорсуд продлил арест «вору в законе» Шишкану

Мосгорсуд признал законным арест задержанного в Подмосковье «вора в законе» Олега Шишканова (Медведева) по прозвищу Шишкан. Таким образом суд отклонил жалобу его защиты на арест. 

На заседании стало известно, что 40 деятелей культуры и спорта вступились за Шишканова как совладельца бизнес-парка Plasa Ramstar. Среди них такие известные россияне, как  Лев Лещенко, Любовь Успенская,  Валерий Газзаев, Юрий Семин и Михаил Гершкович.

Басманный столичный суд 15 июля отправил Шишканова под стражу до 12 сентября. Ему вменяется занятие высшего положения в преступной иерархии. По данным следствия, с 1991 года он координировал деятельность подмосковных ОПГ, а также распоряжался доходами от незаконной деятельности. Кроме того, его считают причастным к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Татьяны Сидоровой и ее семьи.

Дело об убийстве депутата завели в феврале 2012 года. Когда правоохранители оказались в ее доме в Малахове, они увидели следы крови, в доме было все перевернуто. Исчезли Сидорова, ее 73-летний муж, который возглавлял местную сельскохзфирму, 28-летний сын и 64-летняя сестра.

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Автор: Арсений Аскольский
#арест #сизо #мосгорсуд

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