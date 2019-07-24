Гудкову не удалось обжаловать отказ в регистрации на выборы в МГД из-за «липовых» подписей

Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендовала не регистрировать Дмитрия Гудкова на выборыв Мосгордуму.

Член Мосгоризбиркома, руководитель рабочей группы Рима Кузнецова отметила, что поводом для отказа служит превышение допустимого количества брака (допустимо 10%) в подписных листах.

«Будем рекомендовать Мосгоризбиркому оставить жалобу без удовлетворения. Мы завтра вас приглашаем 25 июля в 16.00 на заседание Московской городской избирательной комиссии», — добавила она, обращаясь к Гудкову.

Итоговое решение по рассмотрению жалобы планируется принять в четверг в ходе заседания Мосгоризбиркома.

Ранее Гудков не прошел на выборы в столичный парламент из-за поддельных подписей. У него насчитали 18,4% недействительных автографов.

В ходе журналистского расследования удалось найти доказательства причастности штаба Гудкова к подделке подписей. Выяснилось, что пиарщики команды Гудкова в ходе предвыборной кампании подкупали нотариусов, фальсифицировали подписные листы и создавали «красивый» образ кандидата в депутаты Мосгордумы Александра Соловьева, в поддержку которого нарисовали порядка трех тысяч подписей.