Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел достаточных свидетельств вины президента США Дональда Трампа по «сговору с Россией». Об этом он заявил на слушаниях комитете нижней палаты Конгресса по теме якобы российского вмешательства в выборы президента.

В самом начале выступления Мюллер признал ангажированность своего расследования.

«Я старался быть максимально объективным. И сделать расследование открытым. В мае 2017 года приступил к расследованию. Мы хотели выявить связь между русским правительством и людьми республиканцев», — заявил он.

При этом Мюллер подчеркнул, что его доклад не оправдал Трампа в возможности совершения преступлений. На вопрос, пришел ли он к выводам, что «сговора» Трампа с Москвой не было, экс-спецпрокурор ответил отрицательно.

«Нет, в докладе этого не написано», — заявил Мюллер.

Напомним, Мюллер в течение двух лет расследовал предположения о «вмешательстве» в выборы. Трамп не раз называл завершившееся расследование «охотой на ведьм». Он отмечал, что никогда не состоял в сговоре с Москвой. Российская сторона также много раз отвергала обвинения в попытках оказать влияние на исход выборов в США.

В Вашингтоне при этом Мюллеру и генпрокурору Уильяму Барру удалось избежать уголовной ответственности за досудебное оглашение материалов дела компании «Конкорд», которую в США также безуспешно обвиняли во вмешательстве в выборы 2016 года. Итогом долгих поисков «вмешательства Москвы», которые обошлись налогоплательщикам в 30 миллионов долларов, стал отчет, изложенный на 448-и страницах. Согласно документу, офис экс-спецпрокурора не нашел никаких доказательств связей Трампа и сотрудников его предвыборного штаба с Кремлем.