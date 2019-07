США оштрафовали Facebook на пять миллиардов долларов

Федеральная комиссия по торговле США в среду, 24 июля, оштрафовала крупнейшую социальную сеть в мире и одноименную компанию Facebook на пять миллиардов долларов. По информации FTC, штраф против Facebook — самый большой из когда-либо наложенных. Компания нарушила приказ FTC 2012 года и обманула пользователей, когда заявила о их способности контролировать конфиденциальность личной информации.

Facebook assessed $5 billion penalty, subjected to sweeping new restrictions on user privacy decisions to settle FTC charges the company violated a 2012 FTC order by deceiving users about their ability to control privacy of their personal info. Read more: https://t.co/NYx2JnKmJV pic.twitter.com/7KVd3Vg02J

Федеральная комиссия по торговле США обязала Facebook повысить ответственность и изменить корпоративную структуру, чтобы ответить за принимаемые решения относительно личных данных пользователей.

$5 billion penalty against FB is the largest ever imposed on any co for violating consumers’ privacy, 200x greater than any prior privacy penalty in US + more than 20x larger than biggest privacy penalty ever imposed worldwide. pic.twitter.com/BO6J06WE1d