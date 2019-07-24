Россия отвергает заявления главы ФБР о вмешательстве в выборы США

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия отвергает новые утверждения главы ФБР Кристофера Рея о вмешательстве в выборы в США. Дипломат подчеркнул, что никаких оснований для этого нет.

«Наша позиция прежняя: никаких оснований для утверждения о том, что Россия пыталась или собирается вмешиваться, как это недавно прозвучало у главы ФБР, нет», — заявил Рябков.

На вопрос журналистов, будет ли РФ следить за выступлением бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера в комитете нижней палаты Конгресса по теме якобы вмешательства в выборы, он ответил утвердительно.

«Почитаем, посмотрим, насколько то, что будет произнесено, отличается о того, что есть в его докладе», — отметил замглавы МИД.

Напомним, президент США Дональд Трамп не раз называл завершившееся расследование Мюллера о якобы российском вмешательстве «охотой на ведьм». Он отмечал, никогда не состоял в сговоре с Москвой. Российская сторона также много раз отвергала обвинения в попытках оказать влияние на исход выборов в США.

В Вашингтоне при этом Мюллеру и генпрокурору Уильяму Барру удалось избежать уголовной ответственности за досудебное оглашение материалов дела компании «Конкорд», которую в США также безуспешно обвиняли во вмешательстве в выборы 2016 года. Итогом долгих поисков «вмешательства Москвы», которые обошлись налогоплательщикам в 30 миллионов долларов, стал отчет, изложенный на 448-и страницах. Согласно документу, офис экс-спецпрокурора не нашел никаких доказательств связей Трампа и сотрудников его предвыборного штаба с Кремлем.

Политолог Сергей Судаков ранее заявлял, что крах в расследовании дискредитирует всю американскую правовую систему и служит поводом задуматься о профессионализме властных элит в этой стране.