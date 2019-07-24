Эксперт подтвердил угрозу «экологического Чернобыля» из-за предприятия в Иркутской области

Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что России может грозить «экологический Чернобыль». Член Комиссии по биологическому и химическому оружию ООН с 1998 по 2000 год Игорь Никулин высказался относительно этой ситуауции.

«Будет отравлено все – до Северного Ледовитого океана», — приводит его слова «Царьград».

Причиной катастрофы может послужить деятельность предприятия «Усольехимпром» в Иркутской области. Радионова считает это ярким примером «безобразного поведения собственников». По ее данным, это огромное химическое предприятие в настоящее время находится в полуразрушенном состоянии, тогда как собственники «выкачали из него последние ресурсы и бросили», объявив в 2017 о банкротстве.

Сейчас там остается огромное количество ртутьсодержащих остатков. Рядом течет река Ангара, при попадании в которую опасных веществ мир ждет «экологический Чернобыль».