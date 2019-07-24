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15:47   24 Июля 2019
Россия

Инспектор ДПС спас многодетную семью из огня на Урале

Инспектор ДПС спас многодетную семью из огня на Урале

Инспектор ДПС из Каменска-Уральского вытащил из огня многодетную мать с детьми. Мужчина возвращался с дежурства, увидел вспышку огня и отправился туда. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД в среду, 24 июля.

Выяснилось, что в поселке Первомайский горел деревянный частный дом. Правоохранитель заглянул в окна увидел спящих детей. Он вызвал спасателей, а до их приезда начал действовать самостоятельно. Мужчина разбил окно и попал внутрь. Отправив на улицу мужчину и женщину, он пошел за детьми. Всех четырех детей он через окно передал родителям.

Инспектор ДПС до приезда спасателей спас многодетную семью из пожара.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#пожар #спасение

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