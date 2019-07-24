Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Следователи обыскивают квартиру директора ФБК Жданова

Следователи обыскивают квартиру директора ФБК Жданова

 ФАН провело расследование «пригожинского» вмешательства в выборы

ФАН провело расследование «пригожинского» вмешательства в выборы
Денисова скорректировала заявление о судьбе арестованных в РФ украинских моряков

Денисова скорректировала заявление о судьбе арестованных в РФ украинских моряков

 Кличко грозит увольнение

Кличко грозит увольнение

Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр

Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр

 Мюллера обвинили в сговоре против Трампа

Мюллера обвинили в сговоре против Трампа
Следователи обыскивают квартиру директора ФБК Жданова

Следователи обыскивают квартиру директора ФБК Жданова

 ФАН провело расследование «пригожинского» вмешательства в выборы

ФАН провело расследование «пригожинского» вмешательства в выборы
Денисова скорректировала заявление о судьбе арестованных в РФ украинских моряков

Денисова скорректировала заявление о судьбе арестованных в РФ украинских моряков

 Кличко грозит увольнение

Кличко грозит увольнение

Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр

Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр

 Мюллера обвинили в сговоре против Трампа

Мюллера обвинили в сговоре против Трампа
15:33   24 Июля 2019
Россия

РФ в 2018 году полностью выполнила обязательства по СНВ-3

РФ в 2018 году полностью выполнила обязательства по СНВ-3

Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир в среду, 24 июля, в ходе заседания комитета Совета Федерации по международным делам сообщил, что Москва в 2018 году полностью выполнила обязательства по СНВ-3. По его словам, в прошлом году российская сторона полностью выполнила обязательства по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.

«В 2018 году РФ вышла на уровни ограничений по стратегическим наступательным вооружениям, установленным договором», — добавил генерал-лейтенант.

Новейший российский ракетный комплекс «Авангард» подпадает под действие Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, продолжил Виктор Познихир. До конца 2019 года «Авангард» примут на вооружение, и ракетный комплекс заступит на боевое дежурство.

Учитывая, что «Авангард» оснастили межконтинентальной баллистической ракетой, то к ракетному комплексу применят все процедуры, которые установили установленные Договором о СНВ, резюмировал Познихир.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #минобороны #общество #снв-3

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...