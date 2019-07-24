РКН потребовал от сайта «Рисовач» удалить оскорбительное изображение флага РФ

Роскомнадзор потребовал от интернет-портала «Рисовач» (risovach.ru) удалить изображение, оскорбляющее государственные символы и российских граждан. Об этом сообщается на сайте регулятора в среду, 24 июля.

Как пояснили в службе, картинка содержит нецензурное описание флага РФ и оскорбления в адрес народа. Роскомнадзор отправил администрации сайта уведомление о внесении страницы в Единый реестр запрещенной информации.

Президент РФ Владимир Путин в марте подписал закон о блокировке материалов, оскорбляющих общество и государственные символы. Позже в ходе Прямой линии он объяснил, что закон об оскорблении госсимволов не запрещает критиковать власть в стране. Документ призван защитить от неуважительного отношения к флагу, гербу и гимну России.

Закон уже не раз проявил себя в действии. Роскомнадзор 18 июля по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к одной из страниц в Twitter, на которой был размещен пост с оскорблением российского народ. Ранее 15 июля регулятор потребовал от Facebook удалить изображение со свастикой на фоне герба России. 10 июня Youtube заблокировал агитационные видеоролики, на которых экстремисты оскорбляют государственный герб РФ.