Консультационный центр по выдаче электронных виз в Калининград откроют в Гданьске

Представитель регионального правительства в среду, 24 июля, сообщил, что консультационный центр, где иностранные туристы получат информацию по оформлению и порядку действия бесплатных однократных электронных виз в Калининградскую область, откроется в польском городе Гданьск в субботу, 27 июля.

Информационная кампания пройдет с 27 июля по 19 августа​​​ и поможет разъяснить иностранцам порядок оформления электронных виз, которые необходимы для въезда на калининградскую территорию. Консультационный центр откроют на площадке отделения Российского центра науки и культуры в Гданьске.

Калининградские власти ожидают, что центр посетят не только жители Гданьска, но и другие иностранные туристы. С 1 июля 2019 года гражданам 53 стран разрешили получать бесплатную однократную электронную визу для посещения Калининградской области. Соответствующее постановление приняло российское правительство.