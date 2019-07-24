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15:13   24 Июля 2019
Россия

Консультационный центр по выдаче электронных виз в Калининград откроют в Гданьске

Консультационный центр по выдаче электронных виз в Калининград откроют в Гданьске

Представитель регионального правительства в среду, 24 июля, сообщил, что консультационный центр, где иностранные туристы получат информацию по оформлению и порядку действия бесплатных однократных электронных виз в Калининградскую область, откроется в польском городе Гданьск в субботу, 27 июля.

Информационная кампания пройдет с 27 июля по 19 августа​​​ и поможет разъяснить иностранцам порядок оформления электронных виз, которые необходимы для въезда на калининградскую территорию. Консультационный центр откроют на площадке отделения Российского центра науки и культуры в Гданьске.

Калининградские власти ожидают, что центр посетят не только жители Гданьска, но и другие иностранные туристы. С 1 июля 2019 года гражданам 53 стран разрешили получать бесплатную однократную электронную визу для посещения Калининградской области. Соответствующее постановление приняло российское правительство.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #калининград #визы #общество

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