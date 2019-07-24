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15:05   24 Июля 2019
Россия

Мэй посоветовала Корбину уйти с поста лидера оппозиции

Мэй посоветовала Корбину уйти с поста лидера оппозиции

Покидающая пост премьера Великобритании Тереза Мэй порекомендовала лидеру оппозиции Джереми Корбину последовать ее примеру.  Об этом она заявила на последней в качестве премьера сессии ответов на вопросы парламентариев в среду, 24 июля.

«Как лидер партии, принявший тот факт, что мое время закончено, говорю, что, возможно, пришло время и лидеру оппозиции сделать то же самое», — подчеркнула Мэй.

Сейчас лейбористская партия расколота, Корбин не пользуется доверием многих ее членов. Партия периодически оказывается в центре скандалов, главный из которых связан с антисемитскими высказываниями ряда ее известных представителей.

Мэй подаст королеве Елизавете Второй прошение об отставке в среду днем. После этого королева назначит премьером бывшего главу Форин-офиса и экс-мэра Лондона Бориса Джонсона.  

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Автор: Арсений Аскольский
#мэй #корбин

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