Новый премьер Молдавии выступила за налаживание экономических связей с РФ

Молдавский премьер-министр Майя Санду в среду, 24 июля, в ходе выступления в комитете по иностранным делам Европейского парламента заявила, что новое правительство страны готово наладить экономические отношения с российской стороной. По ее словам, Кишинев открыт к диалогу с Москвой, чтобы улучшить экономические отношения с РФ, но российская сторона должна также учитывать молдавские интересы.

«Для нас важно приложить усилия, чтобы попытаться улучшить отношения», — сказала Майя Санду.

Отношения между РФ и Молдавией ухудшились в 2015 году, когда парламент ратифицировал соглашение об ассоциации с Европейским союзом, подписанное в Брюсселе. Согласно соглашению, Кишинев должен полностью открыть молдавский рынок для европейских товаров. РФ, опасаясь, что на рынок Содружества независимых государств и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из Евросоюза, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.