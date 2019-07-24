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14:41   24 Июля 2019
Весь мир

Новый премьер Молдавии выступила за налаживание экономических связей с РФ

Новый премьер Молдавии выступила за налаживание экономических связей с РФ

Молдавский премьер-министр Майя Санду в среду, 24 июля, в ходе выступления в комитете по иностранным делам Европейского парламента заявила, что новое правительство страны готово наладить экономические отношения с российской стороной. По ее словам, Кишинев открыт к диалогу с Москвой, чтобы улучшить экономические отношения с РФ, но российская сторона должна также учитывать молдавские интересы.

«Для нас важно приложить усилия, чтобы попытаться улучшить отношения», — сказала Майя Санду.

Отношения между РФ и Молдавией ухудшились в 2015 году, когда парламент ратифицировал соглашение об ассоциации с Европейским союзом, подписанное в Брюсселе. Согласно соглашению, Кишинев должен полностью открыть молдавский рынок для европейских товаров. РФ, опасаясь, что на рынок Содружества независимых государств и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из Евросоюза, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #молдавия #сотрудничество #общество

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