Москва не извинялась перед Сеулом за инцидент с Ту-95

Посольство России в Южной Корее заявило, что Москва официально не извинялась перед Сеулом по инциденту в Японском море, когда южнокорейская сторона направила истребители на перехват бомбардировщиков ВКС России.

«Мы видели сообщения в СМИ Республики Корея, в которых цитируются слова, якобы сказанные исполняющим обязанности военного атташе... Российская сторона официальных извинений не приносила», — подчеркнули в посольстве.

Ранее Командование вооруженных сил Южной Кореи заявило о нарушении воздушного пространства республики российскими стратегическими ракетоносцами Ту-95МС. На перехват вылетели истребители F-16 и якобы открыли предупредительный огонь.

В Минобороны РФ опровергли эту информацию, пояснив, что российские самолеты придерживались международных правил и не отклонялись от маршрута. Южнокорейских летчиков ведомство обвинило в непрофессионализме.