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14:44   24 Июля 2019
Россия

Москва не извинялась перед Сеулом за инцидент с Ту-95

Москва не извинялась перед Сеулом за инцидент с Ту-95

Посольство России в Южной Корее заявило, что Москва официально не извинялась перед Сеулом по инциденту в Японском море, когда южнокорейская сторона направила истребители на перехват бомбардировщиков ВКС России.

«Мы видели сообщения в СМИ Республики Корея, в которых цитируются слова, якобы сказанные исполняющим обязанности военного атташе... Российская сторона официальных извинений не приносила», — подчеркнули в посольстве.

Ранее Командование вооруженных сил Южной Кореи заявило о нарушении воздушного пространства республики российскими стратегическими ракетоносцами Ту-95МС. На перехват вылетели истребители F-16 и якобы открыли предупредительный огонь.

В Минобороны РФ опровергли эту информацию, пояснив, что российские самолеты придерживались международных правил и не отклонялись от маршрута. Южнокорейских летчиков ведомство обвинило в непрофессионализме.

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Автор: Арсений Аскольский
#южная корея #ту-95мс

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