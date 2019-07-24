Депутат Бурматов анонсировал законопроект о запрете передвижных цирков

Председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, беседуя с корреспондентом «Политики Сегодня», заявил, что в отношении «якутского» цирка необходимо завести уголовное дело за жестокое общение с животными.

«С моей точки зрения, это является примером жестокого обращения с животными. Следить за исполнением формулировок должны надзорные ведомства. Они должны квалифицировать это как уголовное преступление: необходимо посмотреть под какую часть 245 статьи УК РФ это попадает», — возмутился Бурматов.

Недавно в сеть попали фотографии слоненка, которого в тесном закрытом кузове доставили в якутское шапито. В июле цирк легендарной итальянской династии Тони анонсировал представление «Слоны и тигры». В солнечной Италии цирки с животными запрещены — запретить их захотели и якутчане, разместив петицию на портале Change.org.

«Спаси животных — закрой жестокий цирк. Цирк — пытки и убийства животных. Подлежит безоговорочному запрету по причине систематической жестокости [к животным], подлости и лжи», — подчеркивают авторы.

Комментируя инициативу защитников животных, Бурматов сообщил, что сейчас комитет работает над законопроектом, который позволит запретить передвижные цирки. В документе будет прописано, что шапито — незаконная форма деятельности, поскольку условия содержания животных чаще всего не соответствуют элементарным требованиям.

«Эта норма [запрет на шапито] пока еще не вступила в силу: нужно еще подготовить подправительственные акты», — резюмировал Бурматов.

Передвижные цирки уже запретили в одном из российских городов. Им стала столица Ингушетии — Магас. Об этом стало известно в мае этого года, когда мэр города Беслан Цечоев назвал условия содержания животных в таких учреждениях негуманными. В Магасе нет ни одного стационарного цирка. И не будет. Потому как людям необходимо с детства прививать любовь ко всем живым существам, уверен Цечоев.