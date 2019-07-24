Милонов объяснил «героические отсидки» Навального необходимостью собирать пожертвования

Видеоблогера Алексея Навального задержали за призывы выйти 27 июля на незаконный митинг у здания мэрии Москвы. Он созывал граждан через соцсети. При этом активист никак не уведомил органы власти российской столицы о своих намерения провести акцию.

В итоге Навальный был задержан по статье 20.2 Административного кодекса РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что деятельность блогера характеризует весьма просто: сначала посидеть в изоляторе, а затем отправиться на какой-нибудь курорт за рубеж на несколько месяцев, ведь западные спонсоры не скупятся на гонорары. По мнению парламентария, люди уже устали от «сериала» с «героическими» отсидками Навального и последующим сбором биткоинов.

«Все идет как положено: Навальный призвал людей идти на митинг, и те, кто послушает его и пойдет хулиганить, получат наказание, а Навальный как обычно — усиленное питание и отдых в Паттайе. В свое время был конкурс на самую лучшую работу на свете: нужно было смотреть за пляжем в Новой Зеландии. Но на самом деле «самая лучшая работа» на свете у Навального — ты сидишь в ИВС и потом полгода отдыхаешь», — сказал он, отметив, что деятельность эта связана с «предательством родины».

Ранее сторонникам Навального и другим активистам отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, так как они сдали в избиркомы слишком большое количество недостоверных подписей. Это неудивительно, ведь, пытаясь набрать как можно больше подписей в свою поддержку, кандидаты массово подделывали «автографы», а также использовали для фальсификации данные мертвых людей, что подтвердил член Общественной палаты Илья Ремесло.

Кроме того, продвигаемая блогером юрист ФБК Любовь Соболь, в подписных листах которой обнаружили 725 недействительных подписей, пыталась спровоцировать главу ЦИК Эллу Памфилову, требуя от нее принять участие в несогласованном митинге, что, как полагала скандалистка, легализовало бы незаконную акцию и оказало бы давление на избирательный процесс в Москве. Памфилова отказалась, сочтя призыв Соболь бессмысленной провокацией. Юрист ФБК очередной выходкой, по всей видимости, лишь хочет отвлечь внимание от «мертвых душ» и «художеств» в своих подписных листах.

Стало известно также о том, что председатель одного из столичных ТСЖ Михаил Шульман сдал Навальному и его пособникам подвальное помещение в жилом доме без согласия собственников. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов назвал этот инцидент «типичным злоупотреблением» в оппозиционных кругах.