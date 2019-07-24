Кличко грозит увольнение

Администрация украинского лидера Владимира Зеленского в среду, 24 июля, предложила уволить киевского мэра Виталия Кличко. Офис президента Украины попросил правительство сделать соответствующее представление, сообщил шеф-редактор издания «Обозреватель» Орест Сохар.

По его словам, глава администрации президента Украины Андрей Богдан направил министру кабмина Александру Саенко письмо с просьбой сделать представление об увольнении Виталия Кличко. Правительство Украины подтвердило, что поступило письмо из офиса Зеленского об увольнении мэра Киева. Документ рассмотрят в установленном порядке.

Украинские СМИ сообщали, что в пятницу, 19 июля, Государственное бюро расследований вызывало Виталия Кличко на допрос по делу о земельных махинациях. Мэр киева назвал "раздутой чушью" дело и заявил, что расследование лопнет как мыльный пузырь.