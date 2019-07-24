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14:01   24 Июля 2019
Россия

Минобороны назвало абсурдным обвинение РФ от США в ужасающих условиях в лагере Рукбан

Минобороны назвало абсурдным обвинение РФ от США в ужасающих условиях в лагере Рукбан

Обвинения России в создании ужасающих условий на территории лагеря беженцев Эр-Рукбан в Сирии со стороны США, которые контролируют зону расположения лагеря, абсурдны. Об этом заявил глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев в среду, 24 июля.

На заседании межведомственных координационных штабов РФ и САР по возвращению беженцев он отметил, что США не обеспечивают находящихся на подконтрольной им территории жителей лагеря продовольствием и предметами первой необходимости. По словам американской стороны, это якобы затянет пребывание войск США в зоне Эт-Танф на неопределенный срок.

«Абсурдной выглядит позиция американского руководства, озвученная на днях спецпредставителем президента по Сирии Джеймсом Джеффри, вновь возложившим ответственность за бедственное положение сирийцев в Эр-Рукбане на Россию и Сирию», — подчеркнул Мизинцев.

По его словам, незаконное нахождение американцев в Сирии — основная причина, которая не позволяет стабилизировать обстановку в оккупированных ими районах. Генерал отметил, что единственный путь к спасению жителей САР лежит через окончательное расформирование лагерей.

По данным российского военного ведомства, и без того сложная гуманитарная ситуация в лагерях беженцев Эр-Рукбан и Эль-Холь продолжает стремительно ухудшаться. 

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #минобороны #беженцы

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