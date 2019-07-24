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17:25   24 Июля 2019
Россия

Поклонская сообщила об уходе с поста замглавы антикоррупционного комитета Госдумы

Поклонская сообщила об уходе с поста замглавы антикоррупционного комитета Госдумы

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская покидает пост заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Об этом  она сообщила на пресс-конференции, передает корреспондент «Политики Сегодня». Поклонская переходит работать в комитет по международным делам, возглавляет который Леонид Слуцкий. 

«Я в последний раз даю конференцию в лице заместителя  председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции, так как уже подала заявление о работе в комитете по международным делам. Так как я являюсь в некоторой степень олицетворением русского Крыма. Я заканчивала учебу на кафедре международной безопасности при МИДе и уверена, что мой прокурорский опыт поможет мне реализоваться на международном уровне»,  — сказала Поклонская.

Она добавила, что в 2016 году, когда избиралась в Госдуму, хотела работать именно в комитете по международным делам. Сейчас руководство нижней палаты парламента поддержало желание экс-прокурора Крыма.

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #госдума #политика #поклонская

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