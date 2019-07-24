Госдума повысила НДС на пальмовое масло до 20%

Госдума в третьем чтении отметила льготную ставку НДС для пальмового масла. Ее повысили до 20%. Такая норма принята в качестве поправки ко второму чтению проекта закона о снижении ставки НДС для плодово-ягодной продукции до 10%.

На сегодняшний день любое растительное масло облагается льготным НДС 10%. Новая поправка отменяет применение льготной ставки в отношении операций по продаже пальмового масла. Норма начнет действовать через месяц со дня официального опубликования закона в случае его принятия, но не ранее первого числа нового налогового периода по НДС.

По данным главы комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, бюджет получит за счет отмены льготы по НДС для пальмового масла 4,5-5 миллиардов рублей.