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13:55   24 Июля 2019
Россия

Госдума повысила НДС на пальмовое масло до 20%

Госдума повысила НДС на пальмовое масло до 20%

Госдума в третьем чтении отметила льготную ставку НДС для пальмового масла. Ее повысили до 20%. Такая норма принята в качестве поправки ко второму чтению проекта закона о снижении ставки НДС для плодово-ягодной продукции до 10%.

На сегодняшний день любое растительное масло облагается льготным НДС 10%. Новая поправка отменяет применение льготной ставки в отношении операций по продаже пальмового масла. Норма начнет действовать через месяц со дня официального опубликования закона в случае его принятия, но не ранее первого числа нового налогового периода по НДС.

По данным главы комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, бюджет получит за счет отмены льготы по НДС для пальмового масла 4,5-5 миллиардов рублей.

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Автор: Арсений Аскольский
#госдума #пальмовое масло #ндс

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