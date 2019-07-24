СК завел уголовное дело после незаконных митингов у Мосгоризбиркома

Уголовное дело о «воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий» завели после несогласованных митингов и пикетов у здания Мосгоризбиркома, сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета РФ.

«Возбуждено уголовное дело по статье 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»", — отмечают в СК.

При этом, по какой именно части статьи завели уголовное дело, не сказано. Максимум по ней можно отправиться в тюрьму на срок до четырех лет.

По информации следствия, в текущем месяце участники «одного из движений» организовали в Москве незаконные митинги и пикетирования зданий избиркомов, чтобы оказать на них давление. Эти действия, считают в СК РФ, сопровождались «угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий». Организаторов и участников несогласованных акций собираются допросить.

Представители так называемой оппозиции 14 июля вышли на митинг у здания Мосизбиркома. Незаконной акцией они решили выразить свое недовольство решением избирательных комиссий, которые отказали ряду претендентов в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за большого числа поддельных подписей.

Известно, что сторонники блогера Навального и другие «независимые» кандидаты готовились к провокации несколько недель. Для того, что обратить внимание на себя они участвовали в сомнительных акциях и скандалах, подделывали подписи, осознавая, что обман станет явным и последует справедливая реакция властей.