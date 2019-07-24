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Число пострадавших детей при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до восьми

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12:55   24 Июля 2019
Россия

Число пострадавших детей при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до восьми

Число пострадавших детей при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до восьми

Врачи зарегистрировали обращение в больницу мальчика, отдыхавшего в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском. Ребенок получил поверхностные ожоги. Таким образом, число пострадавших  детей выросло до восьми.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря правительства Хабаровского края Надежду Томченко. Пожар в лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел в ночь на вторник в Солнечном районе Хабаровского края. Одна девочка погибла на месте, еще двое детей скончались в реанимации. На момент происшествия в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Из 26 палаток сгорели 20.

Всего пострадали 12 человек — пятеро взрослых и семеро детей. Следователи завели дело. В регионе объявлен траур. По словам пресс-секретаря, число обратившихся к врачам после пожара в лагере может увеличиться. Врачи зарегистрируют все обращения для получения выплат.

Правительство региона распорядилось выплатить пострадавшим 200 тысяч рублей при причинении легкого вреда здоровью, 400 тысяч рублей — за тяжкий и средней тяжести вред.  

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Автор: Арсений Аскольский
#дети #пожар #хабаровский край

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