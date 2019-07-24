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12:56   24 Июля 2019
Весь мир

Индийские ВС проведут первые в истории страны военно-космические учения

Индийские ВС проведут первые в истории страны военно-космические учения

Вооруженные силы Индии готовятся к проведению в четверг, 25 июля, и в пятницу, 26 июля, первых в истории страны военно-космических учений, передает Times of India. По информации издания, учения запланировали после успешного запуска Нью-Дели противоспутниковой ракеты-перехватчика​​​.

Индийский премьер-министр Нарендра Моди в марте заявлял, что ракета не только успешно сбила спутник на околоземной орбите, но и вывела страну в ряд крупных космических держав. По его словам, испытания ракеты сделали Индию сильнее и безопаснее, а также поспособствовали «достижению мира и гармонии».

«Руководствуясь этим подходом, проводятся учения IndSpaceEx», — привело издание слова высокопоставленного чиновника.

Цель — определить основные вызовы и пробелы, которые могут возникнуть, если конфронтация достигнет космических масштабов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#учения #вс #индия #общество

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