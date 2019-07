Индийские ВС проведут первые в истории страны военно-космические учения

Вооруженные силы Индии готовятся к проведению в четверг, 25 июля, и в пятницу, 26 июля, первых в истории страны военно-космических учений, передает Times of India. По информации издания, учения запланировали после успешного запуска Нью-Дели противоспутниковой ракеты-перехватчика​​​.

Индийский премьер-министр Нарендра Моди в марте заявлял, что ракета не только успешно сбила спутник на околоземной орбите, но и вывела страну в ряд крупных космических держав. По его словам, испытания ракеты сделали Индию сильнее и безопаснее, а также поспособствовали «достижению мира и гармонии».

Цель — определить основные вызовы и пробелы, которые могут возникнуть, если конфронтация достигнет космических масштабов.

The Indian armed forces are all set to conduct the country’s first-ever simulated space warfare exercise “IndSpaceEx”. @ABVPVoice @vdsharmabjp pic.twitter.com/0p8vvYHLrI