Зеленский никогда не пойдет на уступки по Крыму

Украинский лидер Владимир Зеленский никогда не разменяет Донбасс на Крым. Такое мнение высказал советник президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев. Его слова 24 июля передает РИА Новости.

Ранее на вопрос о том, может ли украинская власть разменять Крым на разрешение ситуации в Донбассе, бывший украинский президент Петр Порошенко ответил, что не исключает такого развития событий. Интервью с ним было опубликовано в интернет-издании «Главком».

По мнению Потураева, Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма.

«Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс и наоборот. Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой. Это было бы предательством граждан Украины, которые сохраняют паспорта, как бы рискованно это ни было», — передает агентство слова Портупаева.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отметил, что украинскому президенту необходимо обсуждать проблему Донбасса с жителями региона. Что касается Крыма, по нему «и говорить нечего».