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 Глава Форин-офиса Хант отказался занять пост министра обороны Великобритании

Глава Форин-офиса Хант отказался занять пост министра обороны Великобритании
12:38   24 Июля 2019
Весь мир

Глава Форин-офиса Хант отказался занять пост министра обороны Великобритании

Глава Форин-офиса Хант отказался занять пост министра обороны Великобритании

Глава Форин-офиса (МИД Великобритании) Джереми Хант отказался от предложения лидера правящей Консервативной партии Бориса Джонсона занять пост министра обороны в новом правительстве страны.  Об этом сообщает телеканал Sky News в среду, 24 июля.

Евроскептик Борис Джонсон официально вступить в должность британского премьера во второй половине дня. Прежний лидер тори Тереза Мэй ушла в отставку в июне на фоне проблем вокруг Brexit. Она возглавляла правительство с 13 июля 2016 года.

После отказа от предложения стать главой Минобороны будущее Ханта в новом правительстве стало проблематичным, отмечает Sky News.

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Автор: Арсений Аскольский
#великобритания #хант #форин-офис

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