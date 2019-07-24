Глава Форин-офиса Хант отказался занять пост министра обороны Великобритании

Глава Форин-офиса (МИД Великобритании) Джереми Хант отказался от предложения лидера правящей Консервативной партии Бориса Джонсона занять пост министра обороны в новом правительстве страны. Об этом сообщает телеканал Sky News в среду, 24 июля.

Евроскептик Борис Джонсон официально вступить в должность британского премьера во второй половине дня. Прежний лидер тори Тереза Мэй ушла в отставку в июне на фоне проблем вокруг Brexit. Она возглавляла правительство с 13 июля 2016 года.

После отказа от предложения стать главой Минобороны будущее Ханта в новом правительстве стало проблематичным, отмечает Sky News.