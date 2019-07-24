Соловьев уверен, что задержание за призывы к беспорядкам не стало сюрпризом для Навального

Блогер Алексей Навальный, призывая людей выйти на незаконный митинг, осознанно шел на нарушение закона, потому задержание не стало для него сюрпризом. Об этом заявил ФАН телеведущий Владимир Соловьев.

Ранее активиста задержала полиция за призывы к участию в несанкционированном массовом митинге у здания московской мэрии. Как отмечает агентство, действия Навального классифицировали по статье 20.2. Административного кодекса РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

«Сейчас оформляют административку, он сидит спокойно», — рассказал агентству источник.

В соцсетях Навальный активно призывал граждан митинговать 27 июля, подталкивая их к нарушению закона. Столичные власти не получали уведомлений о согласовании публичного мероприятия.

Соловьев отметил, что в России не редко считают, что политическая целесообразность важнее закона. Однако высшая политическая целесообразность — это и есть выполнение закона, заметил он. Ведущий добавил, что суд должен разобраться в том, нарушил ли блогер закон.

«Если он признает нарушение Навальным закона, то все вопросы, соответственно, отпадают. По-моему, очень ясно прописано, что можно, а что нельзя. И Навальный не сомневался, что его задержат. Он осознанно шел на нарушение закона. А в жизни так и должно быть. Закон надо исполнять. Закон на то и закон», — сказал Соловьев.

Ранее стало известно, что председатель ТСЖ Михаил Шульман сдал в аренду Навальному подвал дома в Москве без согласия жильцов, которые являются долевыми собственниками помещения. Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, комментируя незаконное размещение центра соратников блогера, заявил, что «лидеры либерального толка не прочь воспользоваться служебным положением», «борцы с коррупцией» вовсе не против принимать «поблажки» от приятелей.

Накануне, 23 июля, глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова пресекла попытку протеже блогера Любови Соболь вовлечь ее в незаконную акцию у стен столичной мэрии. Это произошло, когда председатель ЦИК, выйдя с больничного, встретилась с теми, кто несогласен с решением избиркома об отказе в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за фальсификаций в подписных листах и прочих нарушений.

В ответ на провокации Соболь Памфилова заметила, что эффект от митинга будет нулевым. Кроме того, глава ЦИК РФ напомнила, что люди, которые избираются в законодатели, не должны нарушать закон и призывать делать это других.

В минувшем месяце в центре Москвы правоохранители обнаружили квартиру, где расположился «цех» по подделке подписей в поддержку Соболь. Вскоре выяснилось, что некоторые из «независимых» кандидатов для подделки подписных листов использовали личные данные давно усопших или никогда не существовавших россиян.