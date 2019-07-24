Россияне не пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

Авария с участием автобуса произошла в турецкой провинции Анталья. Пострадали минимум 25 человек, среды которых туристы из Норвегии и Польши. Об этом сообщает NTV в среду, 24 июля.

ДТП случилось в районе города Кемер. Автобус с туристами съехал с дороги и перевернулся. Большинство находящихся в нем получили травмы из-за треснувшего стекла. Они находятся в больницах Кемера и Кумлуки.

По данным генконсульства РФ в Анталье, россиян нет среди получивших травмы в аварии. С ними все в порядке, заверили дипломаты.