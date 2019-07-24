Создатель «Пятерочки» должен более 17 миллионов рублей Михаилу Горяинову

Основатель «Пятерочки» Андрей Рогачев должен выплатить бывшему партнеру Михаилу Горяинову более 17 миллионов рублей за судебные издержки. Соответствующее решение озвучил Высокий суд Лондона, передает 24 июля телеканал «360».

Суд в декабре 2018 года по заявлению Рогачева наложил ограничения по распоряжению активами на владельца Gremm Group Горяинова, которые позже были сняты. Суд также не одобрил подачу апелляции Рогачевым. Об этом стало известно из документа Высокого суда в Лондоне, оказавшегося в распоряжении «360».