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12:30   24 Июля 2019
Россия

Создатель «Пятерочки» должен более 17 миллионов рублей Михаилу Горяинову

Создатель «Пятерочки» должен более 17 миллионов рублей Михаилу Горяинову

Основатель «Пятерочки» Андрей Рогачев должен выплатить бывшему партнеру Михаилу Горяинову более 17 миллионов рублей за судебные издержки. Соответствующее решение озвучил Высокий суд Лондона, передает 24 июля телеканал «360».

Суд в декабре 2018 года по заявлению Рогачева наложил ограничения по распоряжению активами на владельца Gremm Group Горяинова, которые позже были сняты. Суд также не одобрил подачу апелляции Рогачевым. Об этом стало известно из документа Высокого суда в Лондоне, оказавшегося в распоряжении «360». 

Экс-партнеры судятся по поводу проекта сети рынков в столице. Лондонский суд отменил решение о заморозке активов в середине июня, обязав истца выплатить бывшему коллеге компенсацию. 

«Истец обязан выплатить ответчику сумму в 221 тысячу фунтов стерлингов в счет судебных издержек, упомянутых в пунктах 6 и 7, это должно быть сделано к 4 часам дня 23 июля», — сказано в решении суда. 

В России открыто более 13000 универсамов «Пятерочка». Магазины этой сети есть еще на Украине и Казахстане. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #пятерочка #общество #рогачев #высокий суд лондона

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