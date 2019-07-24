OMV договорилась с Mubadala и Chandra Asri сотрудничать в нефтехимии в Индонезии

Представитель австрийской нефтяной компании OMV в среду, 24 июля, сообщил о договоренности с арабским инвестиционным фондом Mubadala и индонезийской нефтехимической компанией Chandra Asri сотрудничать в нефтехимическом секторе Индонезии. По его словам, подписали меморандум о взаимопонимании, который подтверждает намерение OMV, Mubadala и Chandra Asri изучить потенциальные возможности сотрудничества в области индонезийской нефтехимии.

«Компании создадут рабочие группы для совместного определения графика оценки возможностей», — добавили в австрийской нефтяной компании.

Стратегия подразумевает расширение нефтехимического бизнеса OMV на растущих рынках, поэтому компания изучает различные возможности в регионах с растущим спросом. Расположение Индонезии, а также тот факт, что Chandra Asri — крупнейшая в стране интегрированная нефтехимическая компания, обеспечивают очень сильные позиции.