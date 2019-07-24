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11:59   24 Июля 2019
Россия

Столичные автомагистрали оснастят шумовыми полосами

Столичные автомагистрали оснастят шумовыми полосами

Представитель ГБУ «Автомобильные дороги» в среду, 24 июля, сообщил, что на 26 столичных автомагистралей установят шумовые полосы. По его словам, шумовой разметкой уже оснащают Новоданиловскую набережную, Ленинский проспект, Рязанский проспект, Варшавское шоссе, Каширское шоссе, улицу Сущевский Вал, улицу Шереметьевская, Алтуфьевское шоссе.

«Шумовая разметка появится на 26 объектах», — добавили в ГБУ.

Шумовая полоса — пять параллельных прямых шириной по десять сантиметров и высотой до десяти миллиметров, которые наносят на всю ширину дороги. При проезде транспорта по такой разметке возникает дополнительная вибрация и повышенный шум, поэтому водитель понимает — нужно снизить скорость.

Шумовыми полосами оснащают нерегулируемые пешеходные переходы, участки с ограничением скорости и ограниченной видимостью, опасные повороты, мосты, а также места, где часто случаются ДТП.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #дороги #общество

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