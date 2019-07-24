Военные самолеты из Европы регулярно летают в Триполи, несмотря на запрет ООН

Официальный Триполи держится только благодаря помощи друзей из Евросоюза. Таким мнением поделился независимый политический аналитик, публицист Юрий Голубь.

Об этом сообщает ФАН в среду, 24 июля. По данным ItaMilRadar, накануне военно-транспортный самолет ВВС Италии Alenia C-27J приземлился в в столице Ливии. Неизвестно, для чего итальянский самолет сел в Триполи, учитывая эмбарго ООН на доставку вооружений в страну.

Заметим, самолеты ВВС Италии «засветились» в ливийской столице за последний месяц несколько раз (19 и 9 июля, а также 29 июня). Политолог считает, что удивляться подобным рейсам не стоит. Очевидно, что сидящее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа держится лишь с помощью западных друзей.

The Alenia C-27J Spartan aircraft was reportedly seen today in the sky over #Tripoli, Libya. It may be of the Italian Air Force Ask @ItaMilRadar to correct if mistaken pic.twitter.com/XvjNwr0l6f — SMM Libya (@smmlibya) 23 июля 2019 г.

«Разве можно ожидать, что народ поддержит власть, поставленную странами, участвовавшими в интервенции 2011 года? На этом фоне вполне понятны попытки пресечь контакты российских представителей с ливийскими политиками», — уверен эксперт.

Голубь считает, что именно у РФ и Египта есть все шансы получить в Ливии популярного в стране союзника. Эксперт уверен, что Москва и Каир заинтересованы в порядке и устойчивой власти в стране, которое укажет четкие условия сотрудничества в той же нефтяной сфере. Запад же наживается на хаосе.

«Западные бенефициары многолетней бойни рискуют лишиться уже ставших привычными сверхдоходов», — резюмировал политолог.

Напомним, в мае 2019 года в Ливии были задержаны двое россиян из Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). Специалисты изучали и анализировали культурную, гуманитарную, социологическую и политическую обстановку в стране под руководством социолога Максима Шугалея.