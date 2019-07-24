Памфилову расстроило отсутствие знаний избирательного права у «независимых» кандидатов

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова по итогам встречи 23 июля с «независимыми» кандидатами в Мосгордуму завила, что некоторые из них не разбираются в избирательном законодательстве. Об этом 24 июля сообщает ТАСС.

Памфилова, выступая в среду на заседании Центризбиркома, рассказала о неприятном моменте.

«Удручил момент: продемонстрировали невежество в знании выборного законодательства», — передает агентство ее слова.

Глава ЦИК напомнила, что избирательная процедура строго регламентирована. Так, пока жалобу не рассмотрели в Мосгоризбиркоме, ее нельзя рассматривать в ЦИК. Она также подчеркнула, что избирательная комиссия не может по требованию кандидатов ускорить рассмотрение жалоб.

Выборы в Мосгордуму пройдут в начале сентябре. Всего зарегистрированы 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Более 50 кандидатам отказано, в их числе юрист ФБК Любовь Соболь, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин и и экс-депутата Дмитрий Гудков.

Напомним, что при проверке документов обнаружилось, что юриста ФБК поддержали мертвецы. Также в подписных листах значились несуществующие люди. Кроме того, Соболь попалась на организации «фабрик» по подделке подписей. За фальсификацию подписных листов в пользу несистемных кандидатов «рисовальщикам» платили по две тысячи рублей за смену. Похожим образом кампании вели Илья Яшин и Дмитрий Гудков.