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12:15   24 Июля 2019
Россия

Памфилову расстроило отсутствие знаний избирательного права у «независимых» кандидатов

Памфилову расстроило отсутствие знаний избирательного права у «независимых» кандидатов

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова по итогам встречи 23 июля с «независимыми» кандидатами в Мосгордуму завила, что некоторые из них не разбираются в избирательном законодательстве. Об этом 24 июля сообщает ТАСС. 

Памфилова, выступая в среду на заседании Центризбиркома, рассказала о неприятном моменте. 

«Удручил момент: продемонстрировали невежество в знании выборного законодательства», — передает агентство ее слова. 

Глава ЦИК напомнила, что избирательная процедура строго регламентирована. Так, пока жалобу не рассмотрели в Мосгоризбиркоме, ее нельзя рассматривать в ЦИК. Она также подчеркнула, что избирательная комиссия не может по требованию кандидатов ускорить рассмотрение жалоб. 

Выборы в Мосгордуму пройдут в начале сентябре. Всего зарегистрированы 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Более 50 кандидатам отказано, в их числе юрист ФБК Любовь Соболь, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин и и экс-депутата Дмитрий Гудков.

Напомним, что при проверке документов обнаружилось, что юриста ФБК поддержали мертвецы. Также в подписных листах значились несуществующие люди. Кроме того, Соболь попалась на организации «фабрик» по подделке подписей. За фальсификацию подписных листов в пользу несистемных кандидатов «рисовальщикам» платили по две тысячи рублей за смену. Похожим образом кампании вели Илья Яшин и Дмитрий Гудков

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Автор: Софья Белоцерковская
#памфилова #гудков #мосгордума #яшин #соболь

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