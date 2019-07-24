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11:39   24 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Экс-лидер Киргизии вылетел в Москву с российской авиабазы «Кант»

Экс-лидер Киргизии вылетел в Москву с российской авиабазы «Кант»

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев пересек границу российской авиабазы в городе Кант и вылетел в Москву. Ранее экс-лидер сообщал, что направляется в РФ не из аэропорта Манас, поскольку опасается задержания.

По его словам, в Москву он отправится на частном самолете. Атамбаева планирует провести в российской столице встречи «с друзьями». В Бишкек он намерен вернуться вечером 25 июля.

«Даст бог, вернусь завтра в 19:00. Приземлюсь в Канте, вылетаю не на военном самолете», — заявил он.

Напомним, парламент Киргизии лишил бывшего главу неприкосновенности в конце июня. Атамбаев руководил страной с 2011 по 2017 год. Генпрокуратура страны& подозревает политика в незаконном обогащении, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и других преступлениях.

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Автор: Арсений Аскольский
#киргизия #атамбаев

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