Экс-лидер Киргизии вылетел в Москву с российской авиабазы «Кант»

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев пересек границу российской авиабазы в городе Кант и вылетел в Москву. Ранее экс-лидер сообщал, что направляется в РФ не из аэропорта Манас, поскольку опасается задержания.

По его словам, в Москву он отправится на частном самолете. Атамбаева планирует провести в российской столице встречи «с друзьями». В Бишкек он намерен вернуться вечером 25 июля.

«Даст бог, вернусь завтра в 19:00. Приземлюсь в Канте, вылетаю не на военном самолете», — заявил он.

Напомним, парламент Киргизии лишил бывшего главу неприкосновенности в конце июня. Атамбаев руководил страной с 2011 по 2017 год. Генпрокуратура страны& подозревает политика в незаконном обогащении, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и других преступлениях.