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11:33   24 Июля 2019
Весь мир

Вызвавшие вопросы WADA пробы из РФ уничтожили в Лозанне

Вызвавшие вопросы WADA пробы из РФ уничтожили в Лозанне

Действующий глава отдела по исследованиям в области допинга Университета Лозанны Марсьяль Соги в среду, 24 июля, сообщил, что пробы российских спортсменов, вызвавшие подозрение у Всемирного антидопингового агентства в 2014 году, действительно уничтожили. По его словам, это не ошибка руководства Лозаннской лаборатории, а стандартная процедура. 

«Обычной процедурой во всех аккредитованных WADA лабораториях — уничтожение проб через три месяца», — сказал Марсьяль Соги.

Мест в лабораториях не хватает, но есть исключения, когда WADA специально запрашивает долгосрочное хранение​​​, продолжил он. Поэтому отрицательные пробы российских спортсменов уничтожили в соответствии с обычной процедурой, передает РИА Новости. 

Однако в коммуникациях с WADA случился сбой, поэтому агентство через год запросило Лозаннскую лабораторию об оставшихся отрицательных образцах.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #пробы #wada #лозанна

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