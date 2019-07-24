Действующий глава отдела по исследованиям в области допинга Университета Лозанны Марсьяль Соги в среду, 24 июля, сообщил, что пробы российских спортсменов, вызвавшие подозрение у Всемирного антидопингового агентства в 2014 году, действительно уничтожили. По его словам, это не ошибка руководства Лозаннской лаборатории, а стандартная процедура.

«Обычной процедурой во всех аккредитованных WADA лабораториях — уничтожение проб через три месяца», — сказал Марсьяль Соги.

Мест в лабораториях не хватает, но есть исключения, когда WADA специально запрашивает долгосрочное хранение​​​, продолжил он. Поэтому отрицательные пробы российских спортсменов уничтожили в соответствии с обычной процедурой, передает РИА Новости.

Однако в коммуникациях с WADA случился сбой, поэтому агентство через год запросило Лозаннскую лабораторию об оставшихся отрицательных образцах.