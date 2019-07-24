Депутат Госдумы из Чечни рассказал, как Скандинавия в его законопроекте стала страной

Депутат Госдумы от Чеченской республики Шамсуил Саралиев в разговоре с «Политикой сегодня» рассказал, что знает о том, что нет на карте страны «Скандинавия». А в пояснительной записке к законопроекту Скандинавию выделили в отдельное государство по ошибке.

«Это техническая ошибка, опечатка. Спасибо журналистам за то, что указали на нее. Изначально было написано «в странах Скандинавии», а потом шло перечисление. Но почему-то в окончательном варианте оказалась Скандинавия. Или электронный сбой или ошибка людей, которые доводили документ до конечной точки», — сказал Саралиев в беседе с «Политикой сегодня».

Парламентарий предложил предоставить регионам РФ право не продавать алкоголь лицам моложе 21 года. По словам Саралиева, такую инициативу поддержали большинство как в опросах ВЦИОМ, так и во «ВКонтакте».

«Был ряд опросов ВЦИОМ, где 78- 80% респондентов инициативу поддерживают. «ВКонтакте» проводили опрос по стране, а не только в Чечне, где по религиозным соображением не пьют», — отметил депутат.

В пояснительной записке к законопроекту Саралиев ссылается на многолетний опыт других стран. В перечне таких стран появилась и «государство» Скандинавия.

«Алкоголиками ведь не рождаются. Есть ряд реальных исследований, которые доказывают, что человеческий мозг формируется до 21 года. Любые токсины, которые находятся в алкоголе, наркотиках, они тяжелейшим образом влияют на здоровье человека, на потомство. В этом ключе 21 год — фиксированная норма, которую определили многие страны мира», — объяснил свою позицию Шамсаил Саралиев.

Документ направлен в регионы, после чего местные законодательные органы должны предоставить отзыв на него.