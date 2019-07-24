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12:22   24 Июля 2019
Россия

Депутат Госдумы из Чечни рассказал, как Скандинавия в его законопроекте стала страной

Депутат Госдумы из Чечни рассказал, как Скандинавия в его законопроекте стала страной

Депутат Госдумы от Чеченской республики Шамсуил Саралиев в разговоре с «Политикой сегодня» рассказал, что знает о том, что нет на карте страны «Скандинавия». А в пояснительной записке к законопроекту Скандинавию выделили в отдельное государство по ошибке. 

«Это техническая ошибка, опечатка. Спасибо журналистам за то, что указали на нее.  Изначально было написано «в странах Скандинавии», а потом шло перечисление. Но почему-то в окончательном варианте оказалась Скандинавия. Или электронный сбой или ошибка людей, которые доводили документ до конечной точки», — сказал Саралиев в беседе с «Политикой сегодня».

Парламентарий предложил предоставить регионам РФ право не продавать алкоголь лицам моложе 21 года. По словам Саралиева, такую инициативу поддержали большинство как в опросах ВЦИОМ, так и во «ВКонтакте».   

«Был ряд опросов ВЦИОМ, где 78- 80% респондентов инициативу поддерживают. «ВКонтакте» проводили опрос по стране, а не только в Чечне, где по религиозным соображением не пьют», — отметил депутат.   

В пояснительной записке к законопроекту Саралиев ссылается на многолетний опыт других стран. В перечне таких стран появилась и «государство» Скандинавия. 

Депутат Госдумы из Чечни рассказал, как Скандинавия в его законопроекте стала страной

«Алкоголиками ведь не рождаются. Есть ряд реальных исследований, которые доказывают, что человеческий мозг формируется до 21 года. Любые токсины, которые находятся в алкоголе, наркотиках, они тяжелейшим образом влияют на здоровье человека, на потомство. В этом ключе 21 год — фиксированная норма, которую определили многие страны мира», — объяснил свою позицию Шамсаил Саралиев. 

Документ направлен в регионы, после чего местные законодательные органы должны предоставить отзыв на него. 

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Автор: Мария Владимирова
#госдума #алкоголь #скандинавия

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