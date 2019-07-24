Проект Минэкономразвития по инновациям превзошел все ожидания

Министерство экономического развития России перевыполнило план по созданию инновационной инфраструктуры в регионах. Проект оказался успешным. На сегодняшний день пакет инвестиций составляет 557,8 миллиардов рублей, при том, что изначальная планка находилась на отметке 300 миллиардов рублей. Об этом 24 июля сообщает News.ru.

Проект «Развитие инновационных кластеров — лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня» направлен на обновление инфраструктуры Московской, Калужской, Липецкой, Самарской, Ульяновской, Томской, Новосибирской областях, а также в Красноярского края, Башкирии, Татарстана, Мордовии.

Создание кластеров в рамках проекта было задумано еще при бывшем министре экономики Алексее Улюкаеве. Каждый из кластеров имеет свою специализацию. Так, в Томской области специалисты, работающие в альянсах, занимаются проектами в области биофармацветики, промышленной роботехники и производства беспилотников. В Татарстане трудятся над нефтегазопереработкой, нефтегазохимией, автомобилестроением. А в Ульяновской области развивают отрасли авиастроения и ядерных технологий.

В Минэкономиразвитии заявили, что в 2019 году количество регионов-участников проекта скорее всего увеличится.

В случае, если по результатам 2019 года регионы привлекут более 250 миллиардов рублей, к концу проекта ожидания по инвестициями будут перевыполнены в три раза. Однако, несмотря на вероятный успех, ведомство не исключает угрозы в виде санкций со стороны США и Евросоюза.