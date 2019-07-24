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11:06   24 Июля 2019
Россия

Причиной пожара в хабаровском лагере могло стать упавшее на обогреватель полотенце

Причиной пожара в хабаровском лагере могло стать упавшее на обогреватель полотенце

Власти Хабаровского края заявили, что причиной пожара в палаточном лагере, жертвами которого стали четыре ребенка, могло стать упавшее на обогреватель полотенце. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое правительство в среду, 24 июля.

«В палатках были обогреватели типа "Ветерок", которыми, со слов детей, они сушили вещи. Полотенце или платье упало на "Ветерок"», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, палатки горели как факел, огонь поднимался на высоту 15 метров, подчеркнули власти. Как сообщили приехавшие на место чиновники,  у палаток был очень сложный замок. Ребенок не в состоянии открыть его в темноте за десять минут.

Пожар в «Холдоми» произошел в ночь на вторник в Солнечном районе Хабаровского края. Одна девочка погибла на месте, еще две вскоре скончались в реанимации. На момент происшествия в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Из 26 палаток сгорели 20.

Ранее стало известно о задержании директора палаточного лагеря Максима Кузнецова.

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Автор: Арсений Аскольский
#лагерь #пожар #хабаровский край

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