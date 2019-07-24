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10:42   24 Июля 2019
Россия

«Игра престолов» возглавила рейтинг любимых зарубежных сериалов у россиян

«Игра престолов» возглавила рейтинг любимых зарубежных сериалов у россиян

Практически две трети россиян (62%) смотрели хотя бы один из современных зарубежных сериалов. Таковы результаты опроса «Левада-центра». Самым любимым из них стала «Игра престолов». Сериалу отдали предпочтение 27% респондентов.

На втором месте с небольшим отрывом идет британский сериал «Шерлок» (ему отдали голос 25% россиян). Затем следует сериал «Доктор Хаус» (24% опрошенных). На четвертой и пятой строчке рейтинга расположились соответственно «Чернобыль» и «Остаться в живых». Сериалы выбрали 22% россиян.

Результаты опроса показали, что женщины чаще всего отдают предпочтение американскому сериалу «Доктор Хаус». При этом мужское население предпочитает «Игру престолов».

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Автор: Арсений Аскольский
#опрос #сериал #игра престолов

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