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10:43   24 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Кличко назвал уголовное дело против него «раздутой чушью»

Кличко назвал уголовное дело против него «раздутой чушью»

Градоначальник Киева Виталий Кличко назвал «раздутой чушью» дело, в рамках которого его вызвали на допрос. Он уверен, что оно «лопнет как мыльный пузырь». Его слова 24 июля передают РИА Новости. 

Государственное бюро расследований ранее вызвало Кличко на допрос по делу о разворовывании киевской земли, написал в пятницу интернет-портал «Страна.ua». 

В среду Кличко прокомментировал в Facebook дело против него и назвал его «абсолютно раздутой чушью». 

«По информации об уголовном производстве ГБР о моих якобы каких-то нарушений. <…> Это «дело» лопнет как мыльный пузырь. И инспирировано оно только ради медиаэффекта. Хочу подчеркнуть, я, как мэр столицы, действую исключительно в правовом поле», — написал он. 

О чем именно будут спрашивать политика на допросе не уточняется. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #уголовное дело #политика #кличко #общество

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