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10:08   24 Июля 2019
Россия

Навального задержали за незаконные призывы к митингу у мэрии Москвы

Навального задержали за незаконные призывы к митингу у мэрии Москвы

Алексея Навального задержали за призывы к участию в несогласованной массовой акции у мэрии Москвы 27 июля. Об этом стало известно в среду, 24 июля. 

Блогера задержали у его дома, когда он вышел на пробежку. Затем его доставили в отдел полиции по Даниловскому району Москвы. Он привлечен к административной ответственности по статье 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Навальный призывал в социальных сетях участвовать в незаконном митинге, тем самым подталкивая москвичей к совершению преступления. В органы государственной власти Москвы уведомлений о согласовании публичного мероприятия не поступало.

Ранее московская полиция предупредила, что акция, в которой Навальный призывает участвовать россиян, несанкционированная. В столичном главке МВД обратились к гражданам с призывом не участвовать в незаконном митинге. Полицейские напомнили, что личная безопасность людей может оказаться под угрозой. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #митинг #навальный #мосгордума

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