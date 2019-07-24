СК возбудил дело о халатности против начальника отдела МЧС после пожара в лагере

Следственный комитет РФ завел дело о халатности против начальника отдела МЧС России по Хабаровскому краю после пожара в лагере «Холдоми». Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в среду, 24 июля.

Следствие считает, что подозреваемый знал, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм. При этом сотрудник МЧС не сделал ничего, чтобы обязать руководство лагеря исправить нарушения.

Пожар в «Холдоми» произошел в ночь на вторник в Солнечном районе Хабаровского края. Одна девочка погибла на месте, еще две вскоре скончались в реанимации. На момент происшествия в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Из 26 палаток сгорели 20.

Ранее стало известно о задержании директора палаточного лагеря Максима Кузнецова.