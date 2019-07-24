Иларион похвалил Зеленского за невмешательство в дела церкви

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому «делает честь» невмешательство в дела Церкви. Такого мнения придерживается председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. Его слова 24 июля передают РИА Новости.

«Патриарху Варфоломею обещали, что Порошенко [бывший президент Украины] останется у власти и доведет до конца дело насильственного вовлечения в новосозданную автокефалию [Православную церковь Украины] епископата, духовенства и верующих УПЦ [канонической церкви]», – напомнил он.

Однако Порошенко уже не у власти, а новоизбранный лидер Украины не вмешивается в дела церкви, что делает ему честь, отметил митрополит Иларион. Он также добавил, что каждый должен заниматься своим делом.