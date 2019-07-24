Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Число пострадавших детей при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до восьми

Число пострадавших детей при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до восьми

 Создатель «Пятерочки» должен более 17 миллионов рублей Михаилу Горяинову

Создатель «Пятерочки» должен более 17 миллионов рублей Михаилу Горяинову
Зеленский никогда не пойдет на уступки по Крыму

Зеленский никогда не пойдет на уступки по Крыму

Экс-лидер Киргизии вылетел в Москву с российской авиабазы «Кант»

Экс-лидер Киргизии вылетел в Москву с российской авиабазы «Кант»
Индийские ВС проведут первые в истории страны военно-космические учения

Индийские ВС проведут первые в истории страны военно-космические учения

 Глава Форин-офиса Хант отказался занять пост министра обороны Великобритании

Глава Форин-офиса Хант отказался занять пост министра обороны Великобритании
Число пострадавших детей при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до восьми

Число пострадавших детей при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до восьми

 Создатель «Пятерочки» должен более 17 миллионов рублей Михаилу Горяинову

Создатель «Пятерочки» должен более 17 миллионов рублей Михаилу Горяинову
Зеленский никогда не пойдет на уступки по Крыму

Зеленский никогда не пойдет на уступки по Крыму

Экс-лидер Киргизии вылетел в Москву с российской авиабазы «Кант»

Экс-лидер Киргизии вылетел в Москву с российской авиабазы «Кант»
Индийские ВС проведут первые в истории страны военно-космические учения

Индийские ВС проведут первые в истории страны военно-космические учения

 Глава Форин-офиса Хант отказался занять пост министра обороны Великобритании

Глава Форин-офиса Хант отказался занять пост министра обороны Великобритании
10:18   24 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Иларион похвалил Зеленского за невмешательство в дела церкви

Иларион похвалил Зеленского за невмешательство в дела церкви

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому «делает честь» невмешательство в дела Церкви. Такого мнения придерживается председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. Его слова 24 июля передают РИА Новости.

«Патриарху Варфоломею обещали, что Порошенко [бывший президент Украины] останется у власти и доведет до конца дело насильственного вовлечения в новосозданную автокефалию [Православную церковь Украины] епископата, духовенства и верующих УПЦ [канонической церкви]», – напомнил он. 

Однако Порошенко уже не у власти, а новоизбранный лидер Украины не вмешивается в дела церкви, что делает ему честь, отметил митрополит Иларион. Он также добавил, что каждый должен заниматься своим делом.

«Политики политикой, а церковные деятели церковными делами», — заявил он. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #общество #церковь #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...