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9:53   24 Июля 2019
Россия

Загитова подарила премьеру Японии плюшевую собаку акита-ину

Загитова подарила премьеру Японии плюшевую собаку акита-ину

Японский премьер-министр Синдзо Абэ встретился с российской фигуристкой Алиной Загитовой в личной резиденции в среду, 24 июля. Спортсменка вручила политику плюшевую копию собаки акита-ину.

Премьер поздравил Загитову с успехами в фигурном катании. По словам Абэ, ему приятно смотреть, как растет Масару. Это собака породы акита-ину, которую спортсменка получила в подарок два года назад от властей японской префектуры Акита. Политик пригласил фигуристку посетить вместе с Масару «историческую родину».

Загитова поблагодарила за приглашение, попросив помочь организовать перевозку питомца не в багаже, а в салоне самолета, потому что Масару плохо переносит перелеты. Абэ пообещал решить проблему. Россиянка подарила премьеру плюшевую акита-ину. В ответ Абэ пошутил, что это ему «вместо Масару».

Загитова получила золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2018 года, а также победила в прошедшем недавно чемпионата мира по фигурному катанию. Сейчас девушка лидирует в рейтинге Международного союза конькобежцев.

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Автор: Арсений Аскольский
#япония #абэ #акита-ину #загитова

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