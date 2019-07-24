Загитова подарила премьеру Японии плюшевую собаку акита-ину

Японский премьер-министр Синдзо Абэ встретился с российской фигуристкой Алиной Загитовой в личной резиденции в среду, 24 июля. Спортсменка вручила политику плюшевую копию собаки акита-ину.

Премьер поздравил Загитову с успехами в фигурном катании. По словам Абэ, ему приятно смотреть, как растет Масару. Это собака породы акита-ину, которую спортсменка получила в подарок два года назад от властей японской префектуры Акита. Политик пригласил фигуристку посетить вместе с Масару «историческую родину».

Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую собаку акита-ину pic.twitter.com/xqx2l6mh34 — Валерий (@valeragordienk1) 24 июля 2019 г.

Загитова поблагодарила за приглашение, попросив помочь организовать перевозку питомца не в багаже, а в салоне самолета, потому что Масару плохо переносит перелеты. Абэ пообещал решить проблему. Россиянка подарила премьеру плюшевую акита-ину. В ответ Абэ пошутил, что это ему «вместо Масару».

Загитова получила золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2018 года, а также победила в прошедшем недавно чемпионата мира по фигурному катанию. Сейчас девушка лидирует в рейтинге Международного союза конькобежцев.